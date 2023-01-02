Українська ППО вночі 2 січня знищила 9 шахедів та 1 крилату ракету, - Повітряне командування "Схід"

В ході атаки російських дронів та крилатих ракет вночі 2 січня ППО ЗСУ знищила 9 БПЛА "Шахед" та 1 крилату ракету Х-59МК2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Повітряне командування "Схід".

У повідомленні зазначається: "Силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено 6 ударних БПЛА типу "Шахед" та одну високоточну керовану ракету Х-59МК2, що йшла у напрямку міста Дніпро.

Ще 3 "Шахеди" збито протиповітряною обороною Сухопутних військ у взаємодії з повітряним командуванням "Схід".

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