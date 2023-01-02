Унаслідок нічного обстрілу в Києві пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, у місті діють аварійні відключення електроенергії, - Кличко
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Вночі окупанти атакували Київ.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"В результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури. В місті - аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об‘єкти теплопостачання.
Водопостачання столиці здійснюється в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.