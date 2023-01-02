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У РФ заявили, що український БПЛА здійснив атаку на енергооб’єкт у Брянській області

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У РФ заявили, що український БПЛА здійснив атаку на енергооб’єкт у Брянській області
Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що український безпілотник пошкодив об’єкт енергопостачання у Климовському районі області.

Пр це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Богомаза.

"Сьогодні вранці (2 січня. – Ред.) український БПЛА здійснив атаку на Климовський район. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби.

Внаслідок завданого удару пошкоджено об'єкт енергопостачання, у селищі відсутня електрика", - йдеться в повідомленні.

У якому саме селищі пошкоджено енергооб'єкт – російський губернатор не уточнив.

Варто зазначити, Климовський район розташований у південно-західній частині Брянської області РФ. Район межує з Чернігівською областю України.

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Топ коментарі

  • Володимир Бондаренко b25f7ff0
    Кацапи стріляли по Чернігівщині, а попали в свій трансформатор. Буває...
  • Олена Тихонова b920a9e0
    Слава Україні!
  • arye z.
    Переглянув російські паблики - хто і що пише про нищівний удар Хаймарсами по ПТУ 19 у Макіївці, де під звуки кремлівських курантів ліквідовано від 400 до 600 чмобів.
    Настрій пригнічений - від обурення тим, що поки мобілізовані там живцем горіли, росія пила і жерла під звуки новорічного "вітання" вождя та пісні та танці екранних знаменитостей і до злісної обіцянки помститися.
    Але більше всього мене вразив один блогер - "Якщо країні начхати, що її солдати гинуть сотнями, то мені не начхати. Не оголосили жалобу по країні, я оголошую жалобу в своєму блозі"
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