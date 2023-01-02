У РФ заявили, що український БПЛА здійснив атаку на енергооб’єкт у Брянській області
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Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що український безпілотник пошкодив об’єкт енергопостачання у Климовському районі області.
Пр це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Богомаза.
"Сьогодні вранці (2 січня. – Ред.) український БПЛА здійснив атаку на Климовський район. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби.
Внаслідок завданого удару пошкоджено об'єкт енергопостачання, у селищі відсутня електрика", - йдеться в повідомленні.
У якому саме селищі пошкоджено енергооб'єкт – російський губернатор не уточнив.
Варто зазначити, Климовський район розташований у південно-західній частині Брянської області РФ. Район межує з Чернігівською областю України.