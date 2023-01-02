Японія планує запросити Зеленського на саміт G7, - ЗМІ

Японія планує запросити президента України Володимира Зеленського взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7, який відбудеться 19-21 травня у Хіросімі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Nikkei.

Як і на саміті в Ельмау, Японія, як країна – голова Групи семи, хоче створити умови для інтенсивних дискусій щодо російського вторгнення в Україну.

Виступ Зеленського познайомить лідерів "сімки" із поточною ситуацією.

Для Токіо, як пише газета, координація дії G7 щодо України є важливим кроком у підготовці до можливого конфлікту навколо Тайваню.

У Японії вважають, що у разі такого конфлікту вона виявиться в нього безпосередньо втягнута, і розраховують на оперативну жорстку відповідь Китаю спільно зі США та Європою аналогічно до того, як це було зроблено щодо РФ.

Крім України, для участі в саміті G7 планується також запросити прем'єра Індії Нарендру Моді, який цього року головує в G20, і президента Індонезії Джоко Відодо.

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