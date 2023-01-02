Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами, дронами-камікадзе та важкою артилерією, збито усі чотири повітряні цілі ворога
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Перша ніч нового року була напруженою. Росіяни атакували область ракетами, дронами-камікадзе та важкою артилерією.
Наші оборонці неба з повітряного командування "Схід" не дали ворогу шансів. Знищили усі чотири повітряні цілі противника.
Відмінусували ракету Х-59МК2 та три дрони-камікадзе, які йшли руйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. "Шахеди" збили у Дніпровському та Кам’янському районах, ракету - на підході до Дніпра.
У Кам’янському районі уламки збитого баражуючого боєприпасу впали на приватне підприємство. Сталося займання. Пожежу вогнеборці уже загасили", - йдеться в повідомленні.
Крім того повідомляється, що Нікопольський район росіяни обстріляли з важкої артилерії. Чотири рази вдарили по Нікополю та Марганцю. У міста прилетіли понад 20 ворожих снарядів. Пошкоджено базу відпочинку. Деталі атак ще уточнюються.
Всюди минулося без постраждалих.
Як зазначається, в інших районах ніч з тривогами, але без надзвичайних ситуацій, і зараз спокійно.