Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами, дронами-камікадзе та важкою артилерією, збито усі чотири повітряні цілі ворога

Вночі росіяни атакували Дніпропетровську область.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Перша ніч нового року була напруженою. Росіяни атакували область ракетами, дронами-камікадзе та важкою артилерією.



Наші оборонці неба з повітряного командування "Схід" не дали ворогу шансів. Знищили усі чотири повітряні цілі противника.



Відмінусували ракету Х-59МК2 та три дрони-камікадзе, які йшли руйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. "Шахеди" збили у Дніпровському та Кам’янському районах, ракету - на підході до Дніпра.



У Кам’янському районі уламки збитого баражуючого боєприпасу впали на приватне підприємство. Сталося займання. Пожежу вогнеборці уже загасили", - йдеться в повідомленні.



Крім того повідомляється, що Нікопольський район росіяни обстріляли з важкої артилерії. Чотири рази вдарили по Нікополю та Марганцю. У міста прилетіли понад 20 ворожих снарядів. Пошкоджено базу відпочинку. Деталі атак ще уточнюються.



Всюди минулося без постраждалих.



Як зазначається, в інших районах ніч з тривогами, але без надзвичайних ситуацій, і зараз спокійно.

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