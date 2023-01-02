Атака дронами на Київщину: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та приватні будинки
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Київська область другу ніч поспіль відбиває атаки дронів – черговий акт тероризму від РФ.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок ударів в регіоні пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та приватні будинки.
"Попередньо постраждалих немає. Усі служби на місцях. Працюємо над ліквідацією наслідків масованої атаки", - йдеться у повідомленні.