Атака дронами на Київщину: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та приватні будинки

Київська область другу ніч поспіль відбиває атаки дронів – черговий акт тероризму від РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ударів в регіоні пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та приватні будинки.

"Попередньо постраждалих немає. Усі служби на місцях. Працюємо над ліквідацією наслідків масованої атаки", - йдеться у повідомленні.

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