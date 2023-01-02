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Атака дронами на Київщину: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та приватні будинки

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Атака дронами на Київщину: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та приватні будинки
Київська область другу ніч поспіль відбиває атаки дронів – черговий акт тероризму від РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ударів в регіоні пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та приватні будинки.

"Попередньо постраждалих немає. Усі служби на місцях. Працюємо над ліквідацією наслідків масованої атаки", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Унаслідок нічного обстрілу в Києві пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, у місті діють аварійні відключення електроенергії, - Кличко

Топ коментарі

  • Ярослава Нед
    Пора вже по московській області відповідати, інакше вони не розуміють, вони ж кацапи....
  • Randall Flag da70119e
    Покоджено, але не знищено. А це означає, що відремонтують і буде далі працювати. Скоріше за все, шматок лайна збитого впав і вибухнув.
  • Yakov Nemo
    Але, я не зрозумів, як що усе збито , то Як та чим пошкоджено
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