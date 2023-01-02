Вночі знищено усі 39 дронів-камікадзе "Shahed", два "Орлани" та ракету Х-59, - Повітряні сили

У ніч з 1 на 2 січня 2023 року російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, в результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БпЛА знищені. До відбиття нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних Сил та мобільні вогневі групи. Дедалі активніше залучається техніка та озброєння, надані Україні нашими західними партнерами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, захисники неба знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету Х-59.

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