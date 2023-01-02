Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Ольгівське, Темирівка, Новоданилівка, Залізничне, Новоандріївка, Дорожнянка, Білогір'я, Чарівне, Полтавка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Малі Щербаки, Плавні, Кам'янське, Степове. Надійшло 4 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території не проводилась.

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