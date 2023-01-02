Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 107 440 осіб (+720 за добу), 3031 танк, 2027 артсистем, 6093 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Втрати російських окупантів станом на ранок 2 січня 2023 року становлять приблизно 107 440 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 107440 (+720) осіб ліквідовано,
танків - 3031 (+0) од,
бойових броньованих машин - 6093 (+9) од,
артилерійських систем - 2027 (+6) од,
РСЗВ - 423 (+0) од,
засоби ППО - 213 (+0) од,
літаків - 283 (+0) од,
гелікоптерів - 269 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1836 (+44),
крилаті ракети - 723 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4725 (+5) од,
спеціальна техніка - 181 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.