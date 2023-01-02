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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 107 440 осіб (+720 за добу), 3031 танк, 2027 артсистем, 6093 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Втрати російських окупантів станом на ранок 2 січня 2023 року становлять приблизно 107 440 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 107440 (+720) осіб ліквідовано,

танків - 3031 (+0) од,

бойових броньованих машин - 6093 (+9) од,

артилерійських систем - 2027 (+6) од,

РСЗВ - 423 (+0) од,

засоби ППО - 213 (+0) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 269 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1836 (+44),

крилаті ракети - 723 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4725 (+5) од,

спеціальна техніка - 181 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 107 440 осіб (+720 за добу), 3031 танк, 2027 артсистем, 6093 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Elvis2
    Чим менше техніки тим більше голів русні. У кацапів техніка явно закінчується, тому будемо валити по повній і змінювати демографію вбивць.
  • Яр Холодний
    Колись читав спогади лікаря-дієтолога нацистів про те, як вони після 1943-го року розробляли рекомендації населенню стосовно використання дикоростучих рослин у їжу Одними з основних продуктів називалися кропива та кульбаба "І не тому що вони були такі поживні - просто цих рослин було дуже багато!"
    Те ж саме й зараз у російській армії: техніка та екіпажі для неї вичерпуються Залишається лише ненавчене "м"ясо", яке кидають у бій, "бо їх ще багато"
  • Urs
    шеф-повару свежее мясо привезли
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