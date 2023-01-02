Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 107 440 осіб (+720 за добу), 3031 танк, 2027 артсистем, 6093 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 2 січня 2023 року становлять приблизно 107 440 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 107440 (+720) осіб ліквідовано,

танків - 3031 (+0) од,

бойових броньованих машин - 6093 (+9) од,

артилерійських систем - 2027 (+6) од,

РСЗВ - 423 (+0) од,

засоби ППО - 213 (+0) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 269 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1836 (+44),

крилаті ракети - 723 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4725 (+5) од,

спеціальна техніка - 181 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.