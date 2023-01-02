Росіяни вивели у Чорне море 6 кораблів, - ОК "Південь"
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Російські окупанти вивели в Чорне море шість кораблів.
Про це у Telegram повдіомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.
"У морі продовжується шторм, корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 6 одиниць, серед яких 1 великий десантний корабель, в Азовському – 1 корабель, ракетоносії – в пунктах базування", - йдеться в повідомленні.
Назаров також закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і дотримуватись обмежень режиму військового стану.