Росіяни вивели у Чорне море 6 кораблів, - ОК "Південь"

Російські окупанти вивели в Чорне море шість кораблів.

Про це у Telegram повдіомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.

"У морі продовжується шторм, корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 6 одиниць, серед яких 1 великий десантний корабель, в Азовському – 1 корабель, ракетоносії – в пунктах базування", - йдеться в повідомленні.

Назаров також закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і дотримуватись обмежень режиму військового стану.

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