Через пошкодження об’єкта енергосистеми Київ повернувся до відключень електроенергії, водо- і теплопостачання працює в штатному режимі, - КМВА

Через пошкодження об’єкта енергосистеми під час останньої повітряної атаки Київ повернувся до відключення електроенергії, водо- і теплопостачання працює в штатному режимі.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки титанічній роботі енергетиків та усіх комунальних служб, мешканці Києва мали змогу зустрічати Новий Рік зі світлом, без відключень електроенергії. Але через пошкодження об’єкта енергосистеми під час останньої повітряної атаки на Київ та через збільшення споживання електроенергії після святкових днів, місто змушене повернутися до відключень", - йдеться у повідомленні.

За словами Попка, енергетики, ремонті бригади і комунальні служби працюють в посиленому режимі над відновленням стабільної роботи мережі.

"Водо- і тепло постачання працює в штатному режимі. Все відновимо. Жодні труднощі Київ не зламають!", - зауважив Попко.

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