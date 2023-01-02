Якби ЗСУ взяли під повний контроль трасу Р66 на північ від Кремінної, це ще більше підірвало б російську оборону, - британська розвідка

На думку британської розвідки, якби ЗСУ змогли взяти під повний контроль трасу Р66, це ще більше підірвало б російську оборону Кремінної.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Повідомляється, що протягом останніх п'яти днів російські та українські війська вели бої за контроль над автошляхом Р66 на північ від утримуваного Росією міста Кремінна Луганської області.

Британська розвідка зазначає, що траса Р66 є ключовим маршрутом постачання для північної ділянки російського фронту на Донбасі з Бєлгородської області Росії.

"Її використання було перервано українською артилерією з жовтня, але якби Україна змогла убезпечити цей маршрут, це, найімовірніше, ще більше підірвало б російську оборону Кремінної", - йдеться в огляді.

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