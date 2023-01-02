Рашисти обстрілюють Куп’янський та Чугуївський райони Харківщини, постраждала інфраструктура, - ОВА

Минулої доби російські окупанти продовжували обстріли прикордонних районів Харківщини та населених пунктів, наближених до лінії зіткнення в Куп’янському та Чугуївському районах.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ударом були: Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Новомлинськ, Андріївка, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка, Котлярівка та інші населені пункти.

"В Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено 5 приватних будинків, постраждала інфраструктура. Внаслідок обстрілів поранення отримала 77-річна жінка. Допомогу надали на місці", - йдеться у повідомленні.

"На лінії зіткнення тривають бої наші захисники надійно тримають свої позиції. Підтримуємо ЗСУ та працюємо на Перемогу далі!", - інформує Синєгубов.

Також читайте: Окупанти били із мінометів та артилерії по Харківщині, сталися масштабні пожежі, - ОВА. ФОТОрепортаж