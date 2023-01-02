Окупанти обстріляли із артилерії та мінометів дві громади на Сумщині, - ОВА
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Після 22 години 1 січня росіяни із артилерії обстріляли Миропільську громаду на Сумщині, зафіксовано 8 прильотів.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, близько 23 години із мінометів окупанти гатили по Краснопільській громаді. Було 5 прильотів.
"В обох випадках без постраждалих і руйнувань. Решта ночі була без обстрілів. Віримо в наших захисників і захисниць!", - йдеться у повідомленні.