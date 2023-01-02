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Помер один із поранених від російської атаки на Київ 31 грудня, - Кличко

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Помер один із поранених від російської атаки на Київ 31 грудня, - Кличко
У лікарні помер чоловік, який постраждав від російського обстрілу 31 грудня в Києві.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці помер один із постраждалих від російської атаки на столицю 31 грудня. 46-річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані", - розповів очільник міста.

Нагадаємо, 31 грудня російські окупанти здійснили ракетну атаку на Київ. Тоді сили ППО знищили 7 ворожих цілей.

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