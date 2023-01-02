На Півдні ворог перегруповується та вишукує місця для переміщення пунктів логістики, - ОК "Південь"

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що на Півдні ворог перегруповується та вишукує місця для переміщення пунктів логістики.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це вона сказала в ефірі марафону "Єдині новини".

"На Півдні ситуація залишається складною, але контрольованою. Даємо гідну відсіч ворогу. Саме тому, ворог перегруповується та вишукує місця для переміщення пунктів логістики. Наша робота результативна, влучання залишають ворога без зброї й особового складу. На лівобережжя росіяни підтягують мобілізаційні ресурси, які ще ненавчені", - зазначила Гуменюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині на лівому березі Дніпра російські загарбники готуються до оборони, - ОК "Південь"