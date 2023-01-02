Минулої доби окупанти 71 раз обстріляли Херсонщину, - ОВА

Минулої доби російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

"Херсон армія РФ атакувала 30 разів. Ворожі снаряди влучили в лінії електропередач, обласну дитячу лікарню, приміщення басейну, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина, 4 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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