ГУР МО знає усі місця зберігання ядерної зброї РФ та постійно відстежує переміщення всіх носіїв, - Скібіцький

Росія має у своєму арсеналі всі види ядерної зброї. Як тактичну, так і стратегічну, але воєнна розвідка України постійно стежить за її переміщенням.

Про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, ми знаємо усі місця зберігання. По-друге, ми знаємо кількість і розміщення носіїв ядерної зброї саме тактичного рівня. Ми постійно відслідковуємо всі переміщення всіх носіїв. Ми слідкуємо за активними заходами, які може проводити чи проводить дванадцяте головне управління міністерства оборони РФ. Саме воно відповідає за підготовку і доставку ядерних зарядів до зброї", - пояснив він.

За словами Скібіцького, цей процес не простий, але Україна має досвід моніторингу та розвідки стратегічних та інших навчань саме ядерних сил, які проводилися починаючи з 2014 року і раніше.

"Тобто ми знаємо всі процедурні питання. Через це ГУР МО України постійно тримає на контролі саме ядерну складову збройних сил Росії", - підсумував Скібіцький.

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