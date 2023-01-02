Санкції ЄС проти РФ завдають значних збитків російській економіці та Кремлю, - Маасікас

Економіка РФ унаслідок санкцій Європейського Союзу суттєво постраждала і втрачає здатність до модернізації, що обмежує політичні й економічні можливості Кремля, і вплив запроваджених обмежень посилюватиметься.

Про це заявив глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші санкції завдають і завдаватимуть значних збитків російській економіці та Кремлю", - заявив дипломат.

За його словами, наразі обмежувальні заходи стосуються 1386 фізичних осіб та 171 організації в Росії та Білорусі, а також значної кількості секторів російської економіки. Зокрема, санкції запроваджені проти політичних діячів, олігархів, військових та пропагандистів. І той факт, що понад сорок інших країн, у тому числі традиційно нейтральних, також запровадили їх або вжили подібних заходів, підвищує їхню ефективність, наголосив Маасікас.

"Разом ми посилаємо чіткий сигнал: ми не станемо терпіти, коли хтось нав’язує закони джунглів мирному сусідові. Санкції – це лише один із інструментів, які ми використовуємо, але очевидно, що вони завдають серйозної шкоди Росії", - заявив дипломат.

Він зазначив, що санкції впливають на російську економіку, позбавляючи її доступу до фінансових ринків і передових технологічних продуктів, завдаючи шкоди нафтовій промисловості, авіакомпаніям, військовій та автомобільній промисловості.

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Очікується, що у 2022 році ВВП Росії впаде на 11%, а інфляція зросте на 22%, спрогнозував посол ЄС.

Він також акцентував на неспроможності РФ виробляти "розумні продукти" та закритті для неї експорту з ЄС та США.

Глава представництва ЄС також зазначив, що Євросоюз запровадив санкції проти російських суб’єктів дезінформації. "Державні та прокремлівські засоби масової інформації є важливими допоміжними елементами просування та підтримки агресії Росії проти України. Вони становлять значну і пряму загрозу нашому громадському порядку та безпеці. Саме тому ЄС вирішив запровадити санкції проти кремлівських засобів з дезінформації та маніпулювання інформацією", - заявив він.

За словами Маасікаса, призупинено доступність та мовлення п’яти основних російських мовників, зокрема Russia Today, Sputnik, "Росія РТР/РТР Планета", "Росія 24" і "ТВ Центр Міжнародний", що працюють у ЄС або спрямовані на аудиторію ЄС.

"Усі відповідні ліцензії, дозволи та домовленості про мовлення призупинені. Рекламувати товари чи послуги на підсанкційних каналах також заборонено. Поширення дезінформації повинне мати свою ціну", - наголосив посол ЄС.

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