Окупанти завдали понад сотню ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей, - Держприкордонслужба
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Росіяни завдали більше сотні ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Ворог завдав вогневого ураження із застосуванням реактивної та ствольної артилерії, а також мінометами 120-мм калібру. Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Есманьська та Шалигинська громади Сумщини й Семенівська - Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обстріли велися з російських населених пунктів Курковичі, Локоть, Козіне, Городище, Тьоткіне, Пльохово та Дронівка.