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Окупанти завдали понад сотню ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей, - Держприкордонслужба

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Окупанти завдали понад сотню ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей, - Держприкордонслужба
Росіяни завдали більше сотні ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Ворог завдав вогневого ураження із застосуванням реактивної та ствольної артилерії, а також мінометами 120-мм калібру. Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Есманьська та Шалигинська громади Сумщини й Семенівська - Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обстріли велися з російських населених пунктів Курковичі, Локоть, Козіне, Городище, Тьоткіне, Пльохово та Дронівка.

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