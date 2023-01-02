Окупанти вдарили по міському ринку Берислава, 5 людей поранені, троє важких, - ОВА
7 52429
Армія РФ завдала чергового терористичного удару по Херсонщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонського ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні зранку росіяни атакували центр Берислава - обстріляли міський ринок. Імовірно, вогонь вівся з танка з боку тимчасово окупованої Каховки.
"На цю хвилину відомо про 5 поранених. Троє людей у важкому стані. Їх евакуюватимуть до Херсона, де лікарі нададуть постраждалим необхідну меддопомогу", - йдеться у повідомленні.