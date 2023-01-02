Новини • Війна

Окупанти вдарили по міському ринку Берислава, 5 людей поранені, троє важких, - ОВА

7 52429
Окупанти вдарили по міському ринку Берислава, 5 людей поранені, троє важких, - ОВА
Армія РФ завдала чергового терористичного удару по Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонського ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні зранку росіяни атакували центр Берислава - обстріляли міський ринок. Імовірно, вогонь вівся з танка з боку тимчасово окупованої Каховки.

"На цю хвилину відомо про 5 поранених. Троє людей у важкому стані. Їх евакуюватимуть до Херсона, де лікарі нададуть постраждалим необхідну меддопомогу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти 71 раз обстріляли Херсонщину, - ОВА

Топ коментарі

  • Mikhail Saveliev
    Якшо би кацапи напали на меньш добру та толерантну країну, то в них би вже всі станції метро та всі аеропорти вибухнули.
  • Elvis2
    Ринки, лікарні, пекарні, зерносховища, водогони, склади і завжди житлові будинки - знайомий сірійський почерк вбивць. кацапню можна вилікувати
    ,. а нас спасти тільки массовими запусками БПЛА і ракет всіх типів по московщині.
  • stanis nasvaiko
    Українські війська ОБОВ'ЯЗАНІ на кожний терористичний акт кацапстану відповідати подібним (як мінімум). Враховуючи те, що в кацапстані населення втричі більше, потрібно у відповідь вбивати кацапів (цивільних у тому числі) хоча б утричі більше.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини