Енергетики Київщини працюють у посиленому режимі, щоб не повертатися до аварійних вимкнень, - Кулеба
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Попри обстріли та атаки дронами, Київська область зустріла Новий рік без екстрених відключень електроенергії.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, енергетики продовжують роботу в посиленому режимі, щоб не повертатися до аварійних вимкнень. Проте наразі спостерігаємо збільшення споживання електрики та надмірне навантаження на мережі. Тому важливо не забувати про розумне споживання світла - користуватися енергоємними приладами по черзі та економно використовувати світло.
"Продовжуємо ліквідацію наслідків нічних обстрілів - на ранок маємо 11 пошкоджених приватних будинків у Фастівському та Обухівському районах. Там вже працюють відповідні комісії та фіксують руйнування, щоб якнайшвидше розпочати ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.