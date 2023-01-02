Через проблеми з електропостачанням у Миколаєві призупинено роботу всіх насосних станцій

Роботу всіх насосних станцій Миколаєва призупинено в понеділок уранці через проблеми з електропостачанням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МКП "Миколаївводоканал".

"Станом на 9 годину 30 хвилин ми вимушені зупинити роботу всіх насосних станцій водопроводу. Причина – технічна проблема з електропостачанням на виробничих підрозділах", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що енергетики вже розпочали ремонтні роботи та з'ясовують, скільки потрібно часу, щоб відновити живлення.

"Після цього ми зможемо сказати, коли орієнтовно розпочнемо подавати воду в будинки. Зараз вода ще подається, але вже з низьким тиском, можливо, десь узагалі відсутня", - наголосили в МКП.

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