Ситуація в енергосистемі контрольована, пошкоджені енергооб’єкти відновлюють, - "Укренерго" (оновлено)

У ніч на 2 січня росіяни знову атакували дронами енергетичну інфраструктуру. На жаль, є пошкодження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, водночас станом на 11:00 2 січня ситуація в енергосистемі повністю контрольована.

"Через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями у магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, з метою попередження виникнення додаткових аварій, до областей доведені ліміти споживання на вечірній період. Внаслідок нічної атаки ускладнилась ситуація з електропостачанням у Києві, у зв’язку з чим застосовуються аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже тривають", - йдеться у повідомленні.

"Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

Пізніше в "Укренерго" оновили інформацію та повідомили, що через атаку у ніч на 2 січня є пошкодження енергетичної інфраструктури.

"Внаслідок нічної атаки також ускладнилась ситуація з електропостачанням у Києві та центральному регіоні, у зв’язку з чим застосовуються аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже тривають. Загалом станом на 11:00 2 січня ситуація в енергосистемі повністю контрольована. Тепла погода сприяє зниженню споживання, як на свята так і будні дні, відповідно, зменшилася необхідність застосування обмежень у денні години доби", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що українська енергосистема зазнала вже 11 хвиль масованих ракетних та 14 безпілотних атак, які завдали значних пошкоджень генерації та магістральним мережам.

"Диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на вечірній час з метою попередження додаткових аварій. "Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності", - додали в "Укренерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в енергосистемі контрольована. Робимо все, щоб новорічне свято було зі світлом, - "Укренерго"