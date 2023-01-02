ЗСУ відповіли окупантам з HIMARS по всьому лівому березі Херсонщини, - Хлань
Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
"Цього дня окупанти обстріляли Білозерський район, де постраждали двоє дітей – дівчина та хлопчик 13 та 14 років. Їм якраз надавали медичну допомогу в дитячій лікарні. Дякуємо ДСНС. Вони під тотальними обстрілами відпрацювали абсолютно ідеальну евакуацію людей. Тому вдалося уникнути великих жертв", - зазначив він.
За словами Хланя, вже вдень 1 січня українські захисники відповіли окупантам. Вони відпрацювали з HIMARS по вогневих позиціях та місцях розташування окупантів. Було багато вибухів.
Він зазначив, що окупанти горіли і в Олешках, і в Голій Пристані, і в Новій Каховці, і в Генічеському районі.
"Тотальний масований вогневий контроль вогневих точок окупантів. Накривало все. Вибухали боєкомплекти, техніка, розлітався особовий склад. Потужно відповіли по всьому лівому березі", - додав він.