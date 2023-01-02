ЗСУ відповіли окупантам з HIMARS по всьому лівому березі Херсонщини, - Хлань

У новорічну ніч російські загарбники масовано обстріляли Херсонщину та сам Херсон. Однак вже вдень Збройні Сили України відповіли окупантам.

Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Цього дня окупанти обстріляли Білозерський район, де постраждали двоє дітей – дівчина та хлопчик 13 та 14 років. Їм якраз надавали медичну допомогу в дитячій лікарні. Дякуємо ДСНС. Вони під тотальними обстрілами відпрацювали абсолютно ідеальну евакуацію людей. Тому вдалося уникнути великих жертв", - зазначив він.

За словами Хланя, вже вдень 1 січня українські захисники відповіли окупантам. Вони відпрацювали з HIMARS по вогневих позиціях та місцях розташування окупантів. Було багато вибухів.

Він зазначив, що окупанти горіли і в Олешках, і в Голій Пристані, і в Новій Каховці, і в Генічеському районі.

"Тотальний масований вогневий контроль вогневих точок окупантів. Накривало все. Вибухали боєкомплекти, техніка, розлітався особовий склад. Потужно відповіли по всьому лівому березі", - додав він.

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