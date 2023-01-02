Сьогодні на Київщині сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети та проводитимуть навчання, - ОВА

Сьогодні, 2 січня, з 14:00 до 16:00 у Бучанському районі сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє в телеграмі Київська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, протягом дня у Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів.



"У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.

Зберігайте спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів", - йдеться в повідомленні.

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