Велика Британія передала зимове спорядження понад 9500 військовим ЗСУ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Як зазначається, черевики, виготовлені компанією Altberg із Річмонда, є частиною набору комплектів для холодної погоди, включно з водонепроникним одягом, спальними мішками та килимками, які Велика Британія надала понад 9500 українським новобранцям, які пройшли підготовку за підтримки Збройних Сил Великої Британії та вісьмох країн-партнерів з червня.
Бойові черевики Defender розроблені, щоб бути особливо надійними в холодних умовах, що робить їх придатними для українських зим, коли температура може суттєво знижуватись.
Міністр оборонних закупівель Алекс Чолк додав: "Я пишаюся тим, що Сполучене Королівство є другим за величиною донором військового обладнання для України, і я дякую малим підприємствам, які об’єдналися, щоб допомогти нашим українським друзям отримати життєво важливі матеріали та обладнання для підтримки їх у боротьбі з російською агресією".
Компанія Altberg, заснована в 1989 році виробником черевиків Майком Шиханом, розширила свій бізнес, продаючи туристичні черевики солдатам, які базувалися в сусідньому гарнізоні. Компанія використала цінні знання, надані солдатами, які побували в екстремальних умовах, щоб розробити міцні черевики для британської армії.
"Я сподіваюся, що використання наших черевиків допоможе Україні бодай незначною мірою, щоб ноги українських солдат були здоровими та у комфорті, щоб вони могли продовжувати боротися за добру справу", - сказав керуючий директор Altberg Джо Шихан.