Велика Британія передала зимове спорядження понад 9500 військовим ЗСУ

Тисячам українських новобранців у боротьбі з російською агресією допомагає малий бізнес - компанія Altberg із Річмонда у Північному Йоркширі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Як зазначається, черевики, виготовлені компанією Altberg із Річмонда, є частиною набору комплектів для холодної погоди, включно з водонепроникним одягом, спальними мішками та килимками, які Велика Британія надала понад 9500 українським новобранцям, які пройшли підготовку за підтримки Збройних Сил Великої Британії та вісьмох країн-партнерів з червня.

Бойові черевики Defender розроблені, щоб бути особливо надійними в холодних умовах, що робить їх придатними для українських зим, коли температура може суттєво знижуватись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші партії жіночої форми і білизни вже надійшли до кількох бригад на тестування, - Резніков

Міністр оборонних закупівель Алекс Чолк додав: "Я пишаюся тим, що Сполучене Королівство є другим за величиною донором військового обладнання для України, і я дякую малим підприємствам, які об’єдналися, щоб допомогти нашим українським друзям отримати життєво важливі матеріали та обладнання для підтримки їх у боротьбі з російською агресією".

Компанія Altberg, заснована в 1989 році виробником черевиків Майком Шиханом, розширила свій бізнес, продаючи туристичні черевики солдатам, які базувалися в сусідньому гарнізоні. Компанія використала цінні знання, надані солдатами, які побували в екстремальних умовах, щоб розробити міцні черевики для британської армії.

Також дивіться: Партію зимового спорядження українським військовим передала Велика Британія. ФОТО

"Я сподіваюся, що використання наших черевиків допоможе Україні бодай незначною мірою, щоб ноги українських солдат були здоровими та у комфорті, щоб вони могли продовжувати боротися за добру справу", - сказав керуючий директор Altberg Джо Шихан.