Київ залишається основним напрямком атаки російських дронів, - Повітряні сили

Найбільше російські окупанти намагаються вдарити по Києву.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Столиця залишається основним напрямком атаки ворожих дронів, противник саме туди ціліть найбільше. Але на східному та південному напрямках теж були знищені БПЛА підрозділами зенітно-ракетних військ, авіаційними підрозділами. У небі працювали винищувачі", - розповів він.

Ігнат зазначив, що працюють мобільні вогневі групи, які використовують своє озброєння вночі.

"Вночі виявити Shahed можливо лише радіолокаційними засобами та засобами освітлення, спеціальними прожекторами, за допомогою яких виявляються БПЛА. Мобільні вогневі групи намагаються знищити безпілотники за допомогою стрілецької та зенітної зброї", - додав речник Повітряних сил.

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