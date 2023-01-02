Новини • Війна

Київ залишається основним напрямком атаки російських дронів, - Повітряні сили

2 58313
Київ залишається основним напрямком атаки російських дронів, - Повітряні сили
Найбільше російські окупанти намагаються вдарити по Києву.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Столиця залишається основним напрямком атаки ворожих дронів, противник саме туди ціліть найбільше. Але на східному та південному напрямках теж були знищені БПЛА підрозділами зенітно-ракетних військ, авіаційними підрозділами. У небі працювали винищувачі", - розповів він.

Ігнат зазначив, що працюють мобільні вогневі групи, які використовують своє озброєння вночі.

"Вночі виявити Shahed можливо лише радіолокаційними засобами та засобами освітлення, спеціальними прожекторами, за допомогою яких виявляються БПЛА. Мобільні вогневі групи намагаються знищити безпілотники за допомогою стрілецької та зенітної зброї", - додав речник Повітряних сил.

Читайте: Вночі знищено усі 39 дронів-камікадзе "Shahed", два "Орлани" та ракету Х-59, - Повітряні сили

Топ коментарі

  • Urs
    Как происходит обнаружение и сбитие летящих иранских дронов Кадры сделанные перед вчерашней атакой на столицу Украины.

  • 5 копійок
    Таких мобільних груп потрібні сотні.
  • 5 копійок
    Це від заздрощів що в Києві є унітази, а вони ходять на дірку.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини