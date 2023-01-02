Минулої доби російські окупанти вбили 1 цивільного, 9 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА
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Унаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні за минулу добу загинув 1 цивільний громадянин, зазнали поранень – 9.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 01.01.2023 (станом на 09:00 02.01.2023):
Донецька область - 1 поранений
Запорізька область - 1 загиблий, 3 поранених
Харківська область - 1 поранений
Херсонська область - 3 поранених
м.Київ - 1 поранений", - йдеться в повідомленні.