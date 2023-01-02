Минулої доби російські окупанти вбили 1 цивільного, 9 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Унаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні за минулу добу загинув 1 цивільний громадянин, зазнали поранень – 9.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 01.01.2023 (станом на 09:00 02.01.2023):



Донецька область - 1 поранений

Запорізька область - 1 загиблий, 3 поранених

Харківська область - 1 поранений

Херсонська область - 3 поранених

м.Київ - 1 поранений", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни поранили 1 мирного мешканця Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА