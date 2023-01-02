Блекаут в Україні можливий теоретично, енергосистема постійно доводить свою стійкість, - Галущенко

Блекаут в Україні можливий лише теоретично.

Про це повідомив глава Міністерства енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша енергосистема протягом майже трьох місяців працює під постійними систематичними обстрілами. Тому вже є набір технічних рішень, щоб забезпечити стабільність її роботи. Це стосується і генерації, і передачі електроенергії. Упевнений, що система втримається і надалі за подальших можливих ударів", - заявив Галущенко.

Як він зазначив, існує низка рішень і з погляду фізичного захисту енергооб'єктів, і технічного балансування системи, які доводять свою ефективність. Блекаут в Україні можливий теоретично, проте енергосистема постійно доводить свою стійкість протягом майже трьох місяців масованих атак.

За словами міністра, через значні пошкодження і генерації, і систем передачі електроенергії до кінця опалювального сезону доведеться застосовувати графіки обмеження електропостачання. Проте вони мають бути контрольованими.

"Основна наша мета - зробити, щоб відключення були плановими та прогнозованими, щоб споживачі чітко розуміли, коли буде відключено електроенергію, а оператори систем розподілу - дотримувалися графіків відключень", - сказав він.

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Як проінформував Галущенко, наразі постійний моніторинг дотримання графіків відключень забезпечуює Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), Держенергонагляд, Служба безпеки України.

"На жаль, є факти порушень, насамперед із боку ОСР (операторів системи передачі, –ред.). Тому ми вживаємо заходів, у тому числі щодо керівників", - зазначив він.