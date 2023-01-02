У деокупованих населених пунктах Херсонщини поліція виявила факти вбивства цивільних військовими РФ

Поліція продовжує виявляти та документувати воєнні злочини російських окупантів, а саме вбивство цивільного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції Херсонської області.

Так, під час проведення стабілізаційних заходів у смт Козацьке встановлено факт вбивства трьох жителів внаслідок обстрілу військовими РФ населеного пункту.

Також під час проведення стабілізаційних заходів на території с.Веселе Каховського району поліцейські встановили факт вбивства цивільних осіб військовими РФ. Стало відомо, що наприкінці лютого 2022 року на автодорозі неподалік с.Веселе російські військові розстріляли автомобіль з цивільними. Внаслідок цього водій та пасажирка загинули, малолітня дитина була поранена. У тому ж населеному пункті встановлено факт вбивства військовими РФ ще двох чоловіків. Одному окупанти завдали ножових поранень, іншого розстріляли.

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За даними поліції, у різний період внаслідок обстрілів загинули 85-річний житель с.Нова Кубань, 54-річний житель с.Чкалове, 47-річний житель смт Калинівське, 45-річний житель с.Давидів Брід, 39-річна жителька с.Миролюбівка, внаслідок ворожого обстрілу загинув охоронець дачних ділянок у Голопристанській громаді.

Наприкінці лютого під час окупації міста Берислав біля церкви на автодорозі Берислав-Херсон російські військові розстріляли з БМП автомобіль з цивільним. Внаслідок вогнепальних поранень водій загинув на місці.

Правоохоронці встановлюють обставини кожного воєнного злочину. За усіма фактами відкриті кримінальні провадження за ст.438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

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