Білорусь продовжила спільні з Росією військові навчання щонайменше до 8 січня, - Беларускі Гаюн

Міністерство оборони Білорусі продовжило спільні з російською армією навчання. Вони триватимуть щонайменше до 8 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Як зазначається, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 31 грудня та 1 січня стали вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані ЗС РФ, були без вихідних: "Осиповичський" та "Доманово".

Загалом графік військових навчань на білоруських полігонах має такий вигляд:

227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 07.01;

полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 06.01;

полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 06.01;

полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 08.01;

212-й авіаційний полігон "Неман" (Новогрудський район) до 06.01;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 07.01;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) до 08.01;

полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 08.01.

Моніторингова група наголошує, що військові навчання на території Білорусі тривають із 29 квітня, тобто вже 36 тижнів.

"Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться у повідомленні.

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