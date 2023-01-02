Минулої доби морпіхи знищили 16 окупантів та 1 плавучий бронетранспортер, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Минулої доби, 1 січня, морські піхотинці знищили 1 МТЛБ та 11 окупантів. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Як зазначається, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого було знищено 5 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби морпіхи знищили 31 окупанта та декілька одиниць ворожої техніки, - ВМС