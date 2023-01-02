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Саме українці мають визначити умови для закінчення війни, - посол ЄС Маасікас

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Саме українці мають визначити умови для закінчення війни, - посол ЄС Маасікас
Дозволити Росії перемогти означало б дозволити їй знищити саму основу світового ладу, заснованого на міжнародних правилах.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, війна має закінчитися перемогою України, й окреслити цю перемогу мають українці.

"Ми всі бачили, як Україні вдалося знищити значну частку російських військових ресурсів протягом 2022 року по всій Україні. Ми бачимо, наскільки українці згуртовані у рішучості захищати свою свободу та країну", - наголосив посол.

Як нагадав Маасікас, згідно з опитуванням, проведеним наприкінці жовтня 2022 року Київським міжнародним інститутом соціології, лише 10% українців обрали б піти на поступки Росії, щоб припинити варварські атаки на міста, а 86% висловилися за те, щоб продовжувати здобувати перемогу на полі бою.

Тому, наголосив він, "Україна вирішує вести переговори на полі бою, аж доти, доки Росія не буде вимушена вивести свої війська з суверенної території України. ЄС поважає та підтримує той факт, що саме українці мають визначити умови для закінчення війни".

За словами голови Представництва ЄС, "дозволити Росії перемогти означало б дозволити їй знищити основи наших демократій і саму основу світового ладу, заснованого на міжнародних правилах. Тому наша робота полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну у військовому вимірі, щоб забезпечити вам найкраще становище, а також допомогти вам перемогти у цій війні".

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    1. Вывод всей орды в Парашу.
    2. Восстановление границы по состоянию на 1.01.2014 года.
    3. Определение контрибуций (репараций) отдельно для РФ, отдельно для РБ.
    3. Следствие - суд-приговор- его исполнение в отношении всех виновных из РФ и БР в развязывание вооружённой агрессии против Украины.
    4. Денуклеаризация и демелитаризация с денафикацией и депутинезацией РФ.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Українці визначились
  • Mykola Hryhorenko
    І українці ці умови давно оголосили.
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