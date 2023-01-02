Саме українці мають визначити умови для закінчення війни, - посол ЄС Маасікас

Дозволити Росії перемогти означало б дозволити їй знищити саму основу світового ладу, заснованого на міжнародних правилах.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, війна має закінчитися перемогою України, й окреслити цю перемогу мають українці.

"Ми всі бачили, як Україні вдалося знищити значну частку російських військових ресурсів протягом 2022 року по всій Україні. Ми бачимо, наскільки українці згуртовані у рішучості захищати свою свободу та країну", - наголосив посол.

Як нагадав Маасікас, згідно з опитуванням, проведеним наприкінці жовтня 2022 року Київським міжнародним інститутом соціології, лише 10% українців обрали б піти на поступки Росії, щоб припинити варварські атаки на міста, а 86% висловилися за те, щоб продовжувати здобувати перемогу на полі бою.

Тому, наголосив він, "Україна вирішує вести переговори на полі бою, аж доти, доки Росія не буде вимушена вивести свої війська з суверенної території України. ЄС поважає та підтримує той факт, що саме українці мають визначити умови для закінчення війни".

За словами голови Представництва ЄС, "дозволити Росії перемогти означало б дозволити їй знищити основи наших демократій і саму основу світового ладу, заснованого на міжнародних правилах. Тому наша робота полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну у військовому вимірі, щоб забезпечити вам найкраще становище, а також допомогти вам перемогти у цій війні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми продовжуватимемо стояти поруч із Україною для миру зі свободою", - президентка Європарламенту Мецола