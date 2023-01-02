На деокупованих територіях Харківщини з вересня знайшли тіла 25 дітей, - поліція

На Харківщині з початку російського вторгнення Сили оборони деокупували 340 населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "Думка" повідомив начальник ГУНП України в Харківській області Володимир Тимошко.

Він зазначив, що станом на 2 січня в Харківській області деокуповано 340 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського, Харківського, Чугуївського, Дергачівського районів.

"З перших днів деокупації там працює поліція, яка допомагає людям оговтатися від жахливих наслідків перебування росіян в наших містах", - підкреслив Тимошко.

Начальник поліції зауважив, що харківські слідчі задокументували діяльність 25 катівень на звільнених територіях.

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"Катування електрострумом, зламані пальці, нелюдські умови утримання – ось що приніс "русский мир" в наші мирні села і міста", - додав він.

Тимошко повідомив, що загалом з 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області виявлено 920 тіл громадян, у тому числі 25 дітей. Попередньо ідентифіковано 656 осіб загиблих.