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85% українців вважають територіальні поступки неприпустимими, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

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85% українців вважають територіальні поступки неприпустимими, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
У всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування КМІС.

Так, згідно з даними соціологів, для 85% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

"У вересні 87% вважали поступки неприпустимими, але різниця з поточним показником – у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося. Також у вересні стільки ж, скільки й зараз (8%) виступали за переговори і готові були відмовитися від певних територій. При цьому зараз частка тих, хто не підтримує територіальні поступки, трохи, але вища за показник станом на травень 2022 року", - йдеться в повідомленні.

У всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок.

"Як можна бачити, серед і серед українськомовних, і двомовних, і російськомовних українців (респондентів, які зараховують себе до українців за національністю) абсолютна більшість проти будь-яких поступок", - додали соціологи.

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85% українців вважають територіальні поступки неприпустимими, - опитування КМІС 01
85% українців вважають територіальні поступки неприпустимими, - опитування КМІС 02
85% українців вважають територіальні поступки неприпустимими, - опитування КМІС 03

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Топ коментарі

  • Владимир Рудяга
    У меня был товарищ, который теперь не товарищ, любитель россии. Так вот он ещё в 2015 году собрал свой чемодан, бросил своих родителей и уехал на ПМЖ в оркостан. Я чуточку уважаю его за то что он не стал звать орков, а просто уехал туда ,куда лежала его ватная душа. Не стал звать сюда путина, а просто взял и уехал. К чему я это, а к тому что этим 8% которые хотят отдать свои земли тоже пора собирать свои чемоданы. Так будет лучше для всех нас.
  • Николай 6be44be7
    Це прибічники опзж і Януковича. Зрадники й ждуни.
  • Сергей Помидоров 3538788f
    получается 15% не украинцы
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