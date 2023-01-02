85% українців вважають територіальні поступки неприпустимими, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

У всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування КМІС.

Так, згідно з даними соціологів, для 85% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

"У вересні 87% вважали поступки неприпустимими, але різниця з поточним показником – у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося. Також у вересні стільки ж, скільки й зараз (8%) виступали за переговори і готові були відмовитися від певних територій. При цьому зараз частка тих, хто не підтримує територіальні поступки, трохи, але вища за показник станом на травень 2022 року", - йдеться в повідомленні.

У всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок.

"Як можна бачити, серед і серед українськомовних, і двомовних, і російськомовних українців (респондентів, які зараховують себе до українців за національністю) абсолютна більшість проти будь-яких поступок", - додали соціологи.

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