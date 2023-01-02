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Голові Центробанку РФ Набіулліній, яка запроваджує "рубльову зону" на окупованих територіях, повідомлено про підозру

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Голові Центробанку РФ Набіулліній, яка запроваджує "рубльову зону" на окупованих територіях, повідомлено про підозру
Повідомлено про підозру голові Центрального банку РФ Ельвірі Набіулліній за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, підозрювана з квітня 2014 року, а також в період масштабного вторгнення РФ в Україну, організувала відкриття відділень центрального банку РФ на території АР Крим, м. Севастополь, Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Набіулліна надала згоду на діяльність державних російських банків. Це призвело до впровадження обігу рубля на території України для підтримки воєнної окупації.

Досудове розслідування триває.

За даними СБУ, очільниця російського Центробанку сприяла місцевим окупаційним адміністраціям РФ у блокуванні обігу гривні.

"Щоб реалізувати це, ворог заборонив на захоплених територіях проведення електронних операцій і готівкових розрахунків у гривні, а також унеможливив інкасацію української валюти.

За даними слідства, отримані таким чином "рубльові" надходження до бюджету рф були спрямовані на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань", - повідомили у Службі безпеки.

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Топ коментарі

  • Николай Нестор Нагорняк
    "Голові Центробанку РФ Набулліній, яка запроваджує "рубльову зону" на окупованих територіях, повідомлено про підозру". Подібні САМОзвіти "внутрєнніх органів" можна розглядати як димову завісу, як демонстрація псевдоактивності, як відволікання уваги громадськості від того, що слід робити НАСПРАВДІ. Тепер цілий штат буде збирати досьє на Набулліну... Як тисячі інших на тисячі інших, які поза юрисдикцією України... А хто здав Херсон ? А все інше...?
  • Pan Kotskyi
    А впровадження "рубльової зони" на теріторіях, окупованих до 24.02.2022 не тягнуло на "посягання на територіальну цілісність України"?
  • Алекс Скела
    Так все ж таки: незваний гість гірший за татарина чи ліпший?
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