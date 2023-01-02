Голові Центробанку РФ Набіулліній, яка запроваджує "рубльову зону" на окупованих територіях, повідомлено про підозру

Повідомлено про підозру голові Центрального банку РФ Ельвірі Набіулліній за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, підозрювана з квітня 2014 року, а також в період масштабного вторгнення РФ в Україну, організувала відкриття відділень центрального банку РФ на території АР Крим, м. Севастополь, Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Набіулліна надала згоду на діяльність державних російських банків. Це призвело до впровадження обігу рубля на території України для підтримки воєнної окупації.

Досудове розслідування триває.

За даними СБУ, очільниця російського Центробанку сприяла місцевим окупаційним адміністраціям РФ у блокуванні обігу гривні.

"Щоб реалізувати це, ворог заборонив на захоплених територіях проведення електронних операцій і готівкових розрахунків у гривні, а також унеможливив інкасацію української валюти.



За даними слідства, отримані таким чином "рубльові" надходження до бюджету рф були спрямовані на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань", - повідомили у Службі безпеки.

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