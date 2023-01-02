У боях за Україну загинув режисер монтажу Віктор Онисько

Віктор Онисько як режисер монтажу працював над українськими стрічками "Сторожова застава", "Черкаси", "Захар Беркут", "Віддана".

Про смерть захисника України повідомила його дружина, культурна менеджерка та кураторка кінопрограм Ольга Бірзул та пресслужба Держкіно у Facebook.

"Два рази на нулі – Херсонщина і Донбас. Без жодної можливості на побачення. Ти дуже втомився, але беріг своїх побратимів. Ти переживав за кожну втрату. Ти казав, що на війні немає більшої тортури, ніж повідомляти родинам про загиблих. Тепер і я відчула це на собі. Моє серце розривалося, коли твій воїн ридав у слухавку і присягався мені, що не знав кращої людини й командира", – написала Бірзул.

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У режисера монтажу Віктора Ониська залишилася 9-річна донька.

"Він працював над такими стрічками, як "Сторожова застава", "Захар Беркут", "Віддана", "Рози. Фільм-Кабаре", серіалом "Кава з кардамоном" і не тільки. Вічна пам'ять герою і співчуття рідним, - ідеться в дописі пресслужби Держкіно у Facebook.