Фон дер Ляєн та Зеленський провели першу телефонну розмову у новому році: "ЄС підтримуватиме вас стільки, скільки буде потрібно"
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Володимир Зеленський провели телефонну розмову.
Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"У першій телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським у новому році я висловила щиру підтримку та найкращі побажання у 2023 році українському народу. ЄС підтримуватиме вас стільки, скільки буде потрібно. Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу. Боротьбу за свободу та проти жорстокої агресії", - наголосила вона.