Новини • Війна

Фон дер Ляєн та Зеленський провели першу телефонну розмову у новому році: "ЄС підтримуватиме вас стільки, скільки буде потрібно"

78110
Фон дер Ляєн та Зеленський провели першу телефонну розмову у новому році: "ЄС підтримуватиме вас стільки, скільки буде потрібно"
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Володимир Зеленський провели телефонну розмову.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У першій телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським у новому році я висловила щиру підтримку та найкращі побажання у 2023 році українському народу. ЄС підтримуватиме вас стільки, скільки буде потрібно. Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу. Боротьбу за свободу та проти жорстокої агресії", - наголосила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головування Швеції в ЄС буде вирішальним для збереження нашої єдності на підтримку України, - фон дер Ляєн

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Office Den Haag
    Прочитала текст промови.

    До 24 лютого у нього війни не було. Не Амвросієвки, Аеропорту, боїнгу збитого, Журавля, тисяч полеглих, тисяч полонених які прийняли муки за Україну... І тепер цього всього не буде у тих, кого ця промова загіпнотизувала.

    Перемогу почали творити 24 лютого. Це цинічна брехня. За перемогу нашу боролися до зеленського, замовляли та виробляли озброєння, тренували армію, накопичували досвід, той досвід, який нам дуже допоміг після повномасштабного вторгнення. Це дуже яскрава червона нитка - до 24 війни не було, і всі як лебеді білі сиділи нічого не знали. Навіть наші союзники боролися щоб допомогти нам.

    Це кодування нової реальності, що і робить уся їхня команда. Через телебачення, телеграм-канали, ЗМІ, звернення, фотосесії тощо. Це гіпноз і створення альтернативної реальності.

    Зеленський точно виграє наступні президентські вибори, бо до емоцій людей завжди простіше достукатися, ніж до свідомості. Емоції - завжди первинні, і варто завоювати симпатії людей, далі можна робити що завгодно, бо людський розум буде раціоналізувати власні почуття, надавати будь-якого сенсу тому що відбувається, аби тільки захистити свій емоційний вибір.

    Наше суспільство ліплять як пластилін. Як ліпили колись німців, потім росіян. Роки в роки, трохи вдачі, багато грошей, безліч професіоналок на медійному фронті, безсовісна брехня проти опонентів, яка настільки безсовісна, що люди не могли повірити, що про таке можна брехати.

    І от ми маємо спотворену реальність. Де людина, яка зіспсувала і проспала абсолютно все, не просто стає поруч з героями, а якось так вивертає, що герой уже він, в центрі софітів він, що все прекрасне асоціюється тільки з ним, що українці починають бачити себе - в ньому, і ототожнювати себе, все хороше в собі - з ним.

    Це програмування. В тексті суцільні гачки для підсвідомості (впевнена, що в відеоряді їх ще більше, уявляю який там емоційний розковбас). Президент не звертався до нації. Президент липіть з нації собі трон.

    Таня Адамс (с)
  • ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
  • ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини