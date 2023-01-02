Фон дер Ляєн та Зеленський провели першу телефонну розмову у новому році: "ЄС підтримуватиме вас стільки, скільки буде потрібно"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Володимир Зеленський провели телефонну розмову.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У першій телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським у новому році я висловила щиру підтримку та найкращі побажання у 2023 році українському народу. ЄС підтримуватиме вас стільки, скільки буде потрібно. Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу. Боротьбу за свободу та проти жорстокої агресії", - наголосила вона.

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