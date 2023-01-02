Польща готова на час війни прийняти на зберігання культурні цінності з України

Наразі українці воліють переміщувати культурні цінності до безпечніших місць у межах країни.

Як інфомує Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ, про це в ефірі Польського радіо сказав заступник міністра культури і національної спадщини Ярослав Селлін.

"Ми маємо підготовлені склади у бібліотеках і в архівах музеїв, які готові прийняти рухомі колекції, якщо українці ухвалять рішення про їх вивезення", - заявив Селлін.

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"Проте відомо, що цих безпечніших місць не так багато в Україні, оскільки російські бомбардування стосуються усієї території України",- наголосив заступник міністра.

Він повідомив, що із Львівської картинної галереї вивезено на зберігання до Польщі картини художника Яцека Мальчевського, вони сьогодні виставлені для огляду у залах Національного музею у Познані.

За словами Селліна, Польща від початку повномасштабної агресії Росії активно допомагає Україні зберігати об’єкти культурної спадщини, зокрема постачаючи матеріали для захисту від вибухів і пожеж пам’ятників, фасадів будинків, костелів, музеїв тощо.

"Ми також допомагаємо українцям робити інвентаризацію знищених культурних об’єктів. Є багато сакральних об’єктів, які знищено. Ми допомагатимемо українцям відбудовувати ці об’єкти, коли війна завершиться", - наголосив заступник міністра.

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Як повідомлялося, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що в Україні внаслідок російської агресії пошкоджено або знищено понад 1200 об'єктів культурної інфраструктури.