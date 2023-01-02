Якщо Путін "збереже обличчя", це може стати "останнім цвяхом у труну повоєнного порядку", - постпред Польщі в ООН Щерський

Постпред Польщі в ООН Кшиштоф Щерський вважає, що західні спроби зберегти обличчя президенту РФ лише остаточно доб’ють міжнародний порядок, який склався після Другої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, ключовим питанням для того, як мине новий рік, буде те, чи відбудеться перелом у війні в Україні і за яких умов.

"Для змісту миру найважливішим питанням є те, як будуть вирішуватися питання з Росією. Чи можливо, що російський імперіалізм буде визнаний ідеологією, яка загрожує світовому порядку, на тій же підставі, на якій свого часу був визнаний німецький нацизм? Бо якби це сталося, то це відкрило би шлях до повторення рішень, прийнятих після закінчення Другої світової війни - позбавлення Росії інструментів грати роль глобальної наддержави (у тому числі в ООН), віддання під міжнародний суд воєнних злочинців у погонах і костюмах, включно з Путіним, виплата воєнних репарацій та інші подібні заходи", - пояснив Щерський.

Якщо, за його словами, візьме гору варіант "наведення порядку" і "збереження обличчя Путіна", це може стати "останнім цвяхом у труну повоєнного порядку, символізованого принципами Статуту ООН".

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