"Губернатор" окупованого Севастополя Развожаєв вивіз усе своє майно та дітей за кордон, - Центр національного спротиву

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв вивіз усе своє майно, включаючи собак і котів, на Кіпр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Центру національного спротиву.

"Крім цього гауляйтер вивіз за кордон своїх дітей. Схоже, що московські посіпаки не дуже впевнені в безпеці своїх родин та у власному майбутньому, попри свої ж заяви, які вони роблять на камеру. В цілому вся повелдінка окупантів не вказує на те, що вони вірять у те, що "росія тут навсєгда", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, на окупованих територіях здійснюється мародерство підприємств та житлових помешкань, а родичів окупантів вивозять подалі.

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