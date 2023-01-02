У Вінниці чоловік напав із ножем на священника УПЦ (МП)

2 січня 2023 року, близько 9 години ранку, у храмі на честь Покрова Божої Матері стався напад на клірика Вінницької єпархії протоієрея Антонія Ковтонюка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на офіційному сайті Вінницької єпархії Української православної церкви (МП).

Нападником був невідомий чоловік, який зайшов у храм і почав все перевертати, коли настоятель храму почав робити зауваження, невідомий чоловік не реагував на них і ножем порізав священнику горло.

На місце злочину прибула поліція. Злочинець відмовився підкоритись, тому поліцейські були вимушені застосувати зброю, нападника поранили в ногу і затримали.

Наразі тривають слідчі дії. Протоієрей Антоній прооперований та перебуває в реанімації в одній з лікарень Вінниці.

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