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У Вінниці чоловік напав із ножем на священника УПЦ (МП)

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У Вінниці чоловік напав із ножем на священника УПЦ (МП)
2 січня 2023 року, близько 9 години ранку, у храмі на честь Покрова Божої Матері стався напад на клірика Вінницької єпархії протоієрея Антонія Ковтонюка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на офіційному сайті Вінницької єпархії Української православної церкви (МП).

Нападником був невідомий чоловік, який зайшов у храм і почав все перевертати, коли настоятель храму почав робити зауваження, невідомий чоловік не реагував на них і ножем порізав священнику горло.

На місце злочину прибула поліція. Злочинець відмовився підкоритись, тому поліцейські були вимушені застосувати зброю, нападника поранили в ногу і затримали.

Наразі тривають слідчі дії. Протоієрей Антоній прооперований та перебуває в реанімації в одній з лікарень Вінниці.

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Топ коментарі

  • cimbitep
    це не напад. це захист України від ворога.
  • Анатолій Звєрєв
    Можливо в цієї людини загинув хтось з родичів, а під боком жирують московські попи, от і реакція..
  • Александр Алекс de6e56ae
    Васі Ломаченку теж треба бути обачним через те лайно, що він постить
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