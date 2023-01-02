Унаслідок удару ЗСУ по Макіївці вбито 63 військових РФ, - Міноборони Росії

Міністерство оборони РФ прокоментувало удар по місцю розташування мобілізованих в окупованій Макіївці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

За даними міністерства окупантів, було завдано удау "шістьма реактивними снарядами" системи HIMARS у "пункт тимчасової дислокації одного з підрозділів російських збройних сил у районі населеного пункту Макіївка".

"Російськими засобами ППО два реактивні снаряди "HIMARS" було збито. Внаслідок ураження чотирма ракетами з фугасною головною частиною пункту тимчасової дислокації загинуло 63 російські військовослужбовці", - додали в Міноборони РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЗСУ у новорічну ніч влучили в місце розташування мобілізованих у Макіївці, соцмережі повідомляли про сотні вбитих.

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