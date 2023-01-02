Майже 500 жителів Херсонщини перебувають у російському полоні, - прокуратура

Станом на 2 січня у полоні залишаються 474 людини, яких викрали російські військові на Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомила прессекретарка Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська.

За її словами, загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти викрали на Херсонщині 1100 людей. Серед викрадених і зниклих жителів області — очільники міст, сільські голови, голови сільрад та їх заступники, старости сіл, 21 депутат обласної та місцевої ради, 76 правоохоронців, чотири священнослужителі та інші.

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"Наразі слідству відомо про звільнення 638 громадян, окупанти продовжують незаконно утримувати 474 людини. Правоохоронці вживають заходів для встановлення місця перебування цих людей, тривають досудові розслідування", — сказала Весіловська.