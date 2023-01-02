Майже 500 жителів Херсонщини перебувають у російському полоні, - прокуратура
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Станом на 2 січня у полоні залишаються 474 людини, яких викрали російські військові на Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомила прессекретарка Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська.
За її словами, загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти викрали на Херсонщині 1100 людей. Серед викрадених і зниклих жителів області — очільники міст, сільські голови, голови сільрад та їх заступники, старости сіл, 21 депутат обласної та місцевої ради, 76 правоохоронців, чотири священнослужителі та інші.
"Наразі слідству відомо про звільнення 638 громадян, окупанти продовжують незаконно утримувати 474 людини. Правоохоронці вживають заходів для встановлення місця перебування цих людей, тривають досудові розслідування", — сказала Весіловська.