Очікуємо першого траншу макрофіну вже у січні, - Зеленський

Вже у січні поточного року Україна очікує від ЄС першого траншу макрофіну.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий почати рік із розмови з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за неослабну підтримку з боку ЄС. Чекаємо першого траншу макрофіну вже в січні, першої партії енергоощадних ламп, шкільні автобуси, генератори й модульні будинки. Скоординували кроки щодо Саміту Україна - ЄС. Відчуваємо підтримку та прямуємо до перемоги разом", - зазначає Зеленський.

Також читайте: Фон дер Ляєн та Зеленський провели першу телефонну розмову у новому році: "ЄС підтримуватиме вас стільки, скільки буде потрібно"