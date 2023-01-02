31 грудня на офіційних сайтах міст Росії з’явилося новорічне привітання Зеленського
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IT-армія України розмістила на сайтах кількох міст РФ привітання з Новим роком від президента України Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє IT-армія України.
"Постаралися, щоб новорічне звернення президента України Володимира Зеленського також побачили на офіційних сайтах адміністрацій міст, районів, округів та поселень Росії", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, до списку потрапили:
🔻Адміністрація міського округу Лосино-Петровські;
🔻Адміністрація міста Кемерово;
🔻Адміністрація Клінцовського району;
🔻Адміністрація Красноармійського району Самарської області;
🔻Адміністрація Ленінськ-Кузнецького міського округу;
🔻Адміністрація Поселення Первомайське;
🔻Адміністрація поселення Київський та інші.
У спільноті уточнили, що із сайтів вже почали видаляти відео, проте посилання на веб-архіви залишилися.