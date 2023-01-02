Чоловіку, який намагався вкрасти графіті Бенксі в Гостомелі, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури громадянину повідомлено про підозру за фактом закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора

За даними слідства, мешканець столиці вирішив демонтувати зі стіни напівзруйнованого окупантами будинку у Гостомелі графіті "Жінка в протигазі" всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі.

Усвідомлюючи цінність роботи, він планував продати графіті, а отриманими коштами розпорядитися на власний розсуд.

Зазначається, що для цього він залучив необізнаних у його намірах чоловіків, яких запевнив в тому, що має всі відповідні дозволи на проведення демонтажу мурала.

Також читайте: Графіті Бенксі на Київщині охоронятимуть від крадіжки

Після того, як частина стіни була зрізана разом із зображенням, підозрюваний обмотав її стрейч-плівкою з метою захисту від пошкоджень.

Проте чоловік не встиг завантажити викрадене в автомобіль, оскільки був викритий співробітниками військової адміністрації.

Досудове розслідування здійснювало Бучанське райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.