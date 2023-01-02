Під окупований Маріуполь перекинули мобілізованих росіян та старі танки, - Андрющенко
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У село Урзуф поблизу окупованого Маріуполя прибули мобілізовані росіяни. Також доставили старі танки.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"В Урзуф заїхали "свіжі" мобілізовані з Московії. Тих, яких наче вже як місяць не має бути. Всіх призвано нещодавно. По прибуттю в ППД одразу зайнялись пошуком "боєкомплекту" основної зброї. Горілки. З перемінним успіхом", - йдеться в повідомленні.
За його словами, в Урзуф також доставили близько семи танків старої модифікації.