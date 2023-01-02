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Під окупований Маріуполь перекинули мобілізованих росіян та старі танки, - Андрющенко

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Під окупований Маріуполь перекинули мобілізованих росіян та старі танки, - Андрющенко
У село Урзуф поблизу окупованого Маріуполя прибули мобілізовані росіяни. Також доставили старі танки.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Урзуф заїхали "свіжі" мобілізовані з Московії. Тих, яких наче вже як місяць не має бути. Всіх призвано нещодавно. По прибуттю в ППД одразу зайнялись пошуком "боєкомплекту" основної зброї. Горілки. З перемінним успіхом", - йдеться в повідомленні.

За його словами, в Урзуф також доставили близько семи танків старої модифікації.

Також читайте: Росіяни почали ремонтувати будинок в окупованому Маріуполі, але в процесі половина будівлі обвалилася, - Андрющенко. ФОТО

Топ коментарі

  • Deodar Revolution
    Вася, ты живой ?
    Живой
    Руки целы ?
    Целы
    Ноги целы ?
    Целы
    Ты далеко от казармы ?
    Не знаю, я еще не упал
  • Ірландія
    Нехай риють одну велику яму на всіх і чекають на святого Хімара )
  • аспм мпри
    Обідно мабуть коли ти приїхав в Україну з Ростова чи Рязані, а тобі на голову Дніпропетровське ТРО хидає куї з гранатами. А потім додому в пакеті їдеш такий.
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