Рашисти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини з артилерії і мінометів, - ОК "Північ"

Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівської області з артилерії і мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, з 12:10 до 12:30 повідомили про 16 приходів, імовірно з САУ, в район н.п. Єліне. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

"З 13:20 до 13:40 повідомили про 6 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Липівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

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